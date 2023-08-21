У росіян на окупованих територіях погіршується морально-психологічний стан, - Маляр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

Так, за її словами, з початку серпня цього року в підрозділах окупантів рівня взвод-рота під виглядом нібито оперативного інформування військовослужбовців про актуальну воєнно-політичну обстановку збільшено інтенсивність проведення так званої військово-патріотичної роботи.

У такий спосіб у підрозділах окупантів приховано здійснюється відстеження благонадійності військовослужбовців щодо готовності до участі в бойових діях.

Водночас важкі втрати та надмірне фізичне виснаження особового складу окупантів за час ведення бойових дій посилюють депресивні настрої у підрозділах противника. Знижується рівень особистої мотивації російських військовослужбовців до участі у так званій спеціальній військовій операції, що суттєво впливає на стан військової дисципліни та правопорядку.

Окрім того, збільшується кількість випадків вживання наркотичних речовин та зловживань алкогольними напоями, самовільного залишення місць несення служби та дезертирства. У зв’язку із зазначеним військове командування РФ відкрито почало застосовувати жорстких репресивних заходів, у тому числі й стосовно цивільного населення.

Зокрема, у Горностаївці Херсонської області та ряді інших населених пунктів представники військової комендатури окупантів здійснювали посилене патрулювання та обхід приватних помешкань з метою пошуку дезертирів, для затримання яких у багатьох випадках застосовувалась вогнепальна зброя, у тому числі у громадських місцях.