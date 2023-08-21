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У россиян на оккупированных территориях ухудшается морально-психологическое состояние, - Маляр

Украина, Понедельник 21 августа 2023 15:00
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У россиян на оккупированных территориях ухудшается морально-психологическое состояние, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Татьяна Степанова

Нравственно-психологическое состояние личного состава российских войск на временно оккупированных территориях Украины все ухудшается. Это заставляет военное командование РФ принимать дополнительные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Так, по ее словам, с начала августа этого года в подразделениях оккупантов уровня взвода под видом якобы оперативного информирования военнослужащих об актуальной военно-политической обстановке увеличена интенсивность проведения так называемой военно-патриотической работы.

Таким образом, в подразделениях оккупантов скрыто осуществляется отслеживание благонадежности военнослужащих относительно готовности к участию в боевых действиях.

В то же время тяжелые потери и чрезмерное физическое истощение личного состава оккупантов за время ведения боевых действий усиливают депрессивные настроения в подразделениях противника. Снижается уровень личной мотивации русских военнослужащих к участию в так называемой специальной военной операции, что оказывает существенное влияние на состояние военной дисциплины и правопорядка.

Кроме того, увеличивается количество случаев употребления наркотических веществ и злоупотреблений алкогольными напитками, самовольного ухода от мест несения службы и дезертирства. В связи с указанным военным командованием РФ открыто начало применять жесткие репрессивные меры, в том числе и в отношении гражданского населения.

В частности, в Горностаевке Херсонской области и ряде других населенных пунктов представители военной комендатуры оккупантов осуществляли усиленное патрулирование и обход частных помещений с целью поиска дезертиров, для задержания которых во многих случаях применялось огнестрельное оружие, в том числе в общественных местах.

Напомним, ранее Анна Маляр сообщала, что среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения. Все больше россиян пытаются не попасть в зону боевых действий в Украине. Они бегут из частей, не выполняют приказы или прибегают к самоувечью.

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