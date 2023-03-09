У росіян немає резерву для продовження наступу у разі захоплення Бахмуту, - ISW

У Росії ймовірно немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що Міноборони Росії використало його бійців, щоб виснажити ЗСУ у Бахмуті, а потім може відмовитись від їхніх послуг там.

"ISW не виявила жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута. Більшість російських підрозділів, що спостерігаються, на Донбасі вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ВДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023", - заявили в ISW.

Тому аналітики впевнені, що у разі захоплення Бахмуту наступ росіян на цьому напрямку завершиться.

Ключові висновки