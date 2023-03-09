У росіян немає резерву для продовження наступу у разі захоплення Бахмуту, - ISW

Аналітики звернули увагу на заяву власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що Міноборони Росії використало його бійців, щоб виснажити ЗСУ у Бахмуті, а потім може відмовитись від їхніх послуг там.
"ISW не виявила жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута. Більшість російських підрозділів, що спостерігаються, на Донбасі вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ВДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023", - заявили в ISW.
Тому аналітики впевнені, що у разі захоплення Бахмуту наступ росіян на цьому напрямку завершиться.
Ключові висновки
Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин оголосив 8 березня, що російські війська захопили весь східний Бахмут, і це твердження узгоджується з наявними візуальними доказами.
Малоймовірно, що російські війська прорвуться за Бахмут, якщо росіяни захоплять місто.
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Російські війська продовжували завдавати наземних ударів по лінії Куп'янськ - Святово - Кремінна.
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