У россиян нет резерва для продолжения наступления в случае захвата Бахмута, - ISW

Аналитики обратили внимание на заявление владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что Минобороны России использовало его бойцов, чтобы истощить ВСУ в Бахмуте, а затем может отказаться от их услуг там.
"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", - заявили в ISW.
Поэтому аналитики уверены, что в случае захвата Бахмута наступление россиян в этом направлении завершится.
Ключевые выводы
Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин объявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут, и это утверждение согласовывается с имеющимися визуальными доказательствами.
Маловероятно, что русские войска прорвутся за Бахмут, если россияне захватят город.
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Российские войска продолжали наносить наземные удары по линии Купянск - Святово - Кременная.
Российские войска 8 марта продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но завершить оцепление города так и не удалось.
Российские войска продолжали наступательные операции в окрестностях Донецка.
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