У росіян масово конфіскують житло, щоб компенсувати витрати на війну у бюджеті

Кількість судових актів у кримінальних справах із конфіскацією майна в РФ зросла з 11 тисяч до 31 тисячі упродовж 2023–2025 років.

За даними Верховного суду РФ, у 2022 році вироки з конфіскацією винесли щодо 4195 осіб, тоді як у 2024-му - вже щодо 24 078. У порівнянні з 2020 роком цей показник збільшився у 9,3 раза.

Про необхідність нарощувати кількість справ із конфіскацією раніше говорив і глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. За його словами, торік слідчі наклали арешт на майно росіян на суму близько 24,5 млрд рублів - це на 25% більше, ніж роком раніше.

Крім того, фігуранти кримінальних справ після початку переслідування "добровільно" передали майно, кошти та цінності на 4,7 млрд рублів.

Інститут конфіскації як спеціального заходу повернули до Кримінального кодексу РФ ще у 2006 році. Тоді його застосовували переважно у справах про корупційні та економічні злочини як механізм відшкодування збитків.

З початку "СВО" правила змінилися

Після початку повномасштабної війни проти України перелік підстав для конфіскації розширили. Йдеться, зокрема, про співпрацю з іноземними організаціями, диверсії, "фейки" про армію РФ та злочини проти "державної безпеки".

Наприкінці минулого року Конституційний суд РФ дозволив конфісковувати навіть єдине житло, придбане за законні кошти, у родичів і третіх осіб, причетних до справи.

"Подібне прагнення та завзятість російського репресивного апарату до збільшення обсягів застосування покарання через конфіскацію майна з прив’язкою до певних подій пояснюється виключно спробами Кремля залатати дірки в державному бюджеті, що потерпає від війни проти України", - повідомили в зовнішній розвідці.