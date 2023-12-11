У росіян, яким заборонили виїзд закордон, будуть забирати паспорти

Відсьогодні, 11 грудня, в Росії запровадили нові правила по здачі закордонних паспортів. Вони стосуються тих громадян, яким заборонили виїзд із країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.
Згідно з ухваленим законом у РФ, передбачається, що в разі відмови виїзду за кордон, паспорт потрібно "передати на зберігання" протягом п'яти робочих днів до органів влади, які його видали (МВС або МЗС), або в державні організації, які обмежили своєму працівникові виїзд за кордон.
Зазначається, що в разі ігнорування його здачі документ буде визнано недійсним.
Так, влада країни-агресора може ввести заборону на виїзд військовозобов'язаних, співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ), засуджених, осіб, які мають доступ до державної таємниці або "інформації особливої важливості".
Згідно з новими правилами особи, яким тимчасово обмежено право на виїзд у зв'язку із призовом на військову або альтернативну службу, повинні додатково надати військовий квиток з підтвердженням проходження служби.
Нещодавно ми розповідали, що російські загарбники з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.
Таким чином окупанти змушують українське населення на захоплених територіях отримувати російські документи, що згодом дасть змогу Кремлю виправдовувати свої загарбницькі дії стосовно України.
Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.
Варто зауважити, що найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси росіян з отримання паспорта РФ є пенсіонери. Загарбники створили складні умови та фактичне безгрошів'я в окупації, натомість пропонуючи виплатити по 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.
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