Без росіян і білорусів. Дуда в Римі отримав вогонь миру до Європейських ігор-2023

Президент Польщі Анджей Дуда отримав у Римі вогонь миру. Його запалять 21 червня з нагоди відкриття Європейських ігор-2023 в Кракові.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на PAP.
Європейські ігри-2023 розпочнуться у Кракові. Польща вперше з 2012 року прийме таке велике спортивне змагання у своїй країні. Раніше ігри проходили в Баку та Мінську, однак цьогоріч вони пройдуть без участі представників росії та білорусі.
“Хочу подякувати президенту Європейських олімпійських комітетів, усім вам за рішення, що ігри пройдуть без участі представників росії, яка розпочала війну в Україні, та білорусі, чий режим її підтримує”, - зазначив Дуда.
Європейські ігри-2023 відбудуться з 21 червня до 2 липня у Кракові та Малопольському воєводстві. У них візьмуть участь понад 7 тис. спортсменів із 48 країн.
Раніше ми писали, Зеленський відвідає Польщу 5 квітня. Президент проведе низку зустрічей у Варшаві.
Нагадаємо, Польща продовжила угоду про можливість валютної підтримки України.
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