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Польща продовжила угоду про можливість валютної підтримки України на 1 млрд доларів

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 13:29
Польща продовжила угоду про можливість валютної підтримки України на 1 млрд доларів Фото: НБУ має можливість поповнити валютні резерви на 1 млрд доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Договір між центробанками України та Польщі про валютний своп гривня/долар продовжено ще на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, умови договору не змінилися: максимальний обсяг операцій - 1 млрд доларів в еквіваленті, а термін дії - один рік із можливістю пролонгації.

Вже в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну центробанк Польщі вирішив відкрити Національному банку України доступ до 1 млрд доларів на умовах валютного свопу.

"НБУ не використовував відповідне фінансування, водночас така підтримка центробанку Польщі стала "подушкою безпеки" для фінансового сектору України", - зазначили в прес-службі НБУ.

Валютний своп - валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

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