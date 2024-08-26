Росіяни готуються до відновлення штурмів і деблокування заводу у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Зокрема, в районі населеного пункту Глибоке ворог здійснює перегрупування штурмових груп 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, евакуює втрати та забезпечує логістичну підтримку.

Поблизу Лукʼянців противник намагається відновити боєздатність з метою продовження штурмових дій.

В районі Стариці та Огірцевого окупанти проводять інженерне обладнання захисних споруд на позиціях 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії, а в лісовому масиві облаштовують стартові позиції для БпЛА.

У Вовчанську російські сили проводять повітряну розвідку за допомогою безпілотників, нарощують систему зв’язку та готуються до відновлення штурмових дій. Їхніми основними цілями є відновлення втрачених позицій, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку сталося чотири бойових зіткнення. Окупанти завдали три ракетних удари та два авіаудари, використавши одну керовану авіабомбу (КАБ) та дві некеровані авіаційні ракети. Також зафіксовано 48 ударів дронами-камікадзе та 341 обстріл позицій Сил оборони України.

З початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України продовжують активно протидіяти ворогу, завдаючи значних втрат у живій силі, озброєнні та техніці. За минулу добу втрати ворога склали 93 особи.

Знищено 77 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 9 автомобілів, 6 одиниць спеціальної техніки, 46 дронів.

Крім того, знищено 46 укриттів для особового складу та 3 місця зберігання боєкомплекту.