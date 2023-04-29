Росіян допустили до ЧС з дзюдо. У складі "нейтральної команди" військові РФ

Заявка російської команди, яка називається як команда "Індивідуальних нейтральних атлетів" з'явилася на сайті IJF майже одразу після публікації рішення Міжнародної федерації дзюдо про допуск до міжнародних змагань атлетів з Росії та Білорусі.

У заяві IJF про повернення до змагань росіян та білорусів вказано, що їх допустять лише після перевірки.

Загалом у заявці цієї "команди" зареєстровано - 17 атлетів, з них 8 чоловіків та 9 жінок.

Чоловіки:

Ніяз Ільясов - старший лейтенант ЗС РФ (ЦСКА);

ЗС РФ (ЦСКА); Тамерлан Башаєв - старший сержант ЗС РФ (ЦСКА);

ЗС РФ (ЦСКА); Міхаїл Ігольніков - прапорщик ЗС РФ (ЦСКА);

ЗС РФ (ЦСКА); Інал Тасоєв - прапорщик ЗС РФ (ЦСКА).

Жінки:

Алекксандра Бабінцева - лейтенант ЗС РФ (ЦСКА);

ЗС РФ (ЦСКА); Мадіна Таймазова - прапорщик ЗС РФ (ЦСКА);

У рекомендації МОК, що була ухвалена у березні 2023 року, було вказано, що спортсменів з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не повинні допускати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 29 квітня, Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.