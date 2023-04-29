Россиян допустили в ЧМ по дзюдо. В составе "нейтральной команды" военные РФ

Россия добавила военных в состав "нейтральной команды" для участия в ЧМ-2023 по дзюдо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации дзюдо (IJF) и сайт российского ЦСКА.
Заявка российской команды, которая называется как команда "Индивидуальных нейтральных атлетов", появилась на сайте IJF почти сразу после публикации решения Международной федерации дзюдо о допуске к международным соревнованиям атлетов из России и Беларуси.
В заявлении IJF о возвращении к соревнованиям россиян и белорусов указано, что они будут допущены только после проверки.
Всего в заявке этой "команды" зарегистрировано - 17 атлетов, из них 8 мужчин и 9 женщин.
Мужчины:
Женщины:
В рекомендации МОК, принятой в марте 2023 года, было указано, что спортсменов с контрактами с вооруженными силами России или Беларуси к соревнованиям не должны допускать.
Напомним, мы сообщали, что сегодня, 29 апреля, Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях .
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