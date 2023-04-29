Россиян допустили в ЧМ по дзюдо. В составе "нейтральной команды" военные РФ

Заявка российской команды, которая называется как команда "Индивидуальных нейтральных атлетов", появилась на сайте IJF почти сразу после публикации решения Международной федерации дзюдо о допуске к международным соревнованиям атлетов из России и Беларуси.

В заявлении IJF о возвращении к соревнованиям россиян и белорусов указано, что они будут допущены только после проверки.

Всего в заявке этой "команды" зарегистрировано - 17 атлетов, из них 8 мужчин и 9 женщин.

Мужчины:

Нияз Ильясов - старший лейтенант ВС РФ (ЦСКА);

ВС РФ (ЦСКА); Тамерлан Башаев - старший сержант ВС РФ (ЦСКА);

ВС РФ (ЦСКА); Михаил Игольников - прапорщик ВС РФ (ЦСКА);

ВС РФ (ЦСКА); Инал Тасоев - прапорщик ВС РФ (ЦСКА).

Женщины:

Александра Бабинцева - лейтенант ВС РФ (ЦСКА);

ВС РФ (ЦСКА); Мадина Таймазова - прапорщик ВС РФ (ЦСКА);

В рекомендации МОК, принятой в марте 2023 года, было указано, что спортсменов с контрактами с вооруженными силами России или Беларуси к соревнованиям не должны допускать.

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 29 апреля, Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях .

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