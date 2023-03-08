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У росіян будуть проблеми. Путін неправильно оцінив можливості України, - розвідка США

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, помилився у своїй оцінці можливостей України. Окупанти продовжать стикатися з низкою проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну оцінку загроз розвідувальної спільноти США.

"Путін, ймовірно, неправильно оцінив можливості Збройних сил України та ступінь їхнього успіху на полі бою. Російські військові стикалися і стикатимуться з проблемами виснаження, нестачі особового складу та морального духу, що робить їхні сили вразливими перед українськими контратаками", - наголошується в доповіді.

При цьому, за даними американської розвідки, так звана "часткова мобілізація", яку Путін оголосив восени 2022 року, може полегшити нестачу особового складу та резервістів лише у найближчій перспективі. Але такий крок, ймовірно, призведе до підриву підтримки війни всередині РФ.

"Повний ефект від часткової мобілізації почне відчуватися лише навесні та влітку. Хоча російські сили продовжують концентруватися на Донбасі, вони, ймовірно, не зможуть зайняти його повністю у 2023 році", - сказано в оцінці розвідки.

Також у доповіді попереджають, що звірства російських окупантів проти українського населення та військових з'являтимуться у міру того, як триває деокупація.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Путін фундаментально прорахувався та недооцінив єдність країн Заходу перед загрозою у вигляді Росії.

Також ми писали, що, за словами президента Фінляндії Саулі Нійністе, Путін прорахувався з нападом на Україну так само, як радянський диктатор Йосип Сталін з вторгненням в Фінляндію.

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