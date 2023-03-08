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У россиян будут проблемы. Путин неправильно оценил возможности Украины, - разведка США

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, ошибся в своей оценке возможностей Украины. Оккупанты продолжат сталкиваться с рядом проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества США.

"Путин, вероятно, неправильно оценил возможности Вооруженных сил Украины и степень их успеха на поле боя. Российские военные сталкивались и будут сталкиваться с проблемами истощения, нехватки личного состава и морального духа, что делает их силы уязвимыми перед украинскими контратаками", - отмечается в докладе.

При этом, по данным американской разведки, так называемая “частичная мобилизация”, которую Путин объявил осенью 2022 года, может облегчить нехватку личного состава и резервистов только в ближайшей перспективе. Но такой шаг, возможно, приведет к подрыву поддержки войны внутри РФ.

"Полный эффект от частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом. Хотя российские силы продолжают концентрироваться на Донбассе, они, вероятно, не смогут занять его полностью в 2023 году", - сказано в оценке разведки.

Также в докладе предупреждают, что зверства российских оккупантов против украинского населения и военных будут появляться по мере того, как продолжается деоккупация.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Путин фундаментально просчитался и недооценил единство стран Запада перед угрозой в виде России.

Также мы писали, что, по словам президента Финляндии Саули Ниинисте, Путин просчитался с нападением на Украину так же, как советский диктатор Иосиф Сталин со вторжением в Финляндию.

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