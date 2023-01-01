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Президент Фінляндії порівняв Путіна зі Сталіним: обидва прорахувалися з нападом

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Гельсінкі, Неділя 01 січня 2023 22:13
Президент Фінляндії порівняв Путіна зі Сталіним: обидва прорахувалися з нападом Фото: Саулі Нійністе, президент Фінляндії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Кремля Володимир Путін прорахувався з нападом на Україну, як колись радянський диктатор Йосип Сталін прорахувався з вторгненням до Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне звернення президента Фінляндії Саулі Нійністе.

Він зазначив, що минулий рік "повернув світ у минуле", оскільки "жахи великої війни знову з'явилися у Європі".

За його словами, неможливо не помічати схожості вторгнення Росії в Україну із Зимовою війною, коли СРСР сподівався окупувати Гельсінкі за два тижні.

"Сталін і Путін не змогли розпізнати ключовий фактор. Справа в тому, що люди, які живуть у вільній країні, цінують свою волю і принципи. І що нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою", - підкреслив Нійністе.

Він також закликав співгромадян наважитися говорити про мир для того, щоб покласти край стражданням українців.

"Кожного божого дня, поки війна в Україні триває, це збільшує її гірку ціну... Перспектива похмура. Але справедливий мир - настільки важлива мета, що будь-які щирі спроби її досягнення заслуговують на підтримку. Як і зусилля України з розгляду своєї ініціативи в ООН" , - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що якщо Путін переможе у війні проти України, то він стане Сталіним 21-го століття.

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