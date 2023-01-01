Президент Фінляндії порівняв Путіна зі Сталіним: обидва прорахувалися з нападом
Голова Кремля Володимир Путін прорахувався з нападом на Україну, як колись радянський диктатор Йосип Сталін прорахувався з вторгненням до Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне звернення президента Фінляндії Саулі Нійністе.
Він зазначив, що минулий рік "повернув світ у минуле", оскільки "жахи великої війни знову з'явилися у Європі".
За його словами, неможливо не помічати схожості вторгнення Росії в Україну із Зимовою війною, коли СРСР сподівався окупувати Гельсінкі за два тижні.
"Сталін і Путін не змогли розпізнати ключовий фактор. Справа в тому, що люди, які живуть у вільній країні, цінують свою волю і принципи. І що нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою", - підкреслив Нійністе.
Він також закликав співгромадян наважитися говорити про мир для того, щоб покласти край стражданням українців.
"Кожного божого дня, поки війна в Україні триває, це збільшує її гірку ціну... Перспектива похмура. Але справедливий мир - настільки важлива мета, що будь-які щирі спроби її досягнення заслуговують на підтримку. Як і зусилля України з розгляду своєї ініціативи в ООН" , - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що якщо Путін переможе у війні проти України, то він стане Сталіним 21-го століття.
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