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Росія звинуватила Україну у спробі "запалити" Придністров'я. МЗС різко відповіло

Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС Україна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії звинуватили Україну в нібито спробах підштовхнути Молдову до силових дій в Придністров'ї. В МЗС різко відреагували на заяву "не від великого розуму".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

Звинувачення Росії

"У квітні-червні в Придністров'ї було скоєно серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть у Тирасполі, ведуть на Україну. Одночасно Київ розкручує тезу про загрозу, яка нібито походить від російських військових, які несуть службу на лівому березі Дністра. Мета очевидна - спробувати спровокувати молдавську владу на силові дії", – заявив директор другого департаменту країн СНД міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук.

За словами Поліщука, Україна нібито намагається розпалити конфлікт в Придністров'ї, однак в "в Кишиневі розуміють наслідки і не ведуться на подібні провокації".

Відзначимо, що Молдова офіційно вважає російських військових, які перебувають на території Придністров'я після нетривалих бойових дій 1992 року, окупантами та вимагає від Москви вивести їх. Росія, зі свого боку, відмовляється це робити через нібито особисте бажання невизнаного Придністров'я.

Реакція МЗС

"Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія. А Україна завжди стояла і стоятиме на захисті миру та процвітання в регіоні та поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови", - пише Ніколенко.

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