Россия обвинила Украину в попытке "зажечь" Приднестровье. МИД резко ответил

Обвинение России

"В апреле-июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, которая якобы происходит от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Очевидно - попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия", - заявил директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

По словам Полищука, Украина якобы пытается разжечь конфликт в Приднестровье, однако в "Кишиневе понимают последствия и не ведутся на подобные провокации".

Отметим, что Молдова официально считает российских военных, находящихся на территории Приднестровья после непродолжительных боевых действий 1992 года, оккупантами и требует от Москвы вывести их. Россия, со своей стороны, отказывается это делать из-за якобы личного желания непризнанного Приднестровья.

Реакция МИД

"Заявление Полищука, как говорят в Киеве, не от большого ума и перевести стрелки ему не удастся. Единственной силой, которая совершает террористические акты, ведет захватнические силовые действия, пытается расшатать внутриполитическую ситуацию в странах нашего региона, является Россия. А Украина всегда стояла и будет стоять на защите мира и процветания в регионе, а также будет уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы", - пишет Николенко.