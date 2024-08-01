Росія звільнила журналіста WSJ та засудженого морпіха США в рамках обміну, - ЗМІ

"Росія звільняє репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в ході великого обміну полоненими між країнами", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії наприкінці березня 2023 року за нібито шпигунство. Його звинуватили у тому, що кореспондент нібито збирав інформацію про "Уралвагонзавод" за дорученням ЦРУ.

Гершковича засудили до 16 років колонії суворого режиму у липні 2024 року.

Колишнього морпіха США Пола Вілана заарештували в Москві в грудні 2018 року за звинуваченням у шпигунстві. Його засудили до 16 років ув’язнення в травні 2020 року.

Великий обмін ув'язненими

Західні та російські ЗМІ повідомляють про підготовку до великого обміну ув'язненими між РФ та Білоруссю з одного боку та США, Німеччиною, Словенією і Британією з іншого боку.

Очікується, що це буде найбільший обмін політув'язненими та засудженими з часів холодної війни. ЗМІ повідомляли, що Росія може звільнити від 20 до 30 ув'язнених. США та інші країни своєю чергою можуть передати Москві засуджених шпигунів та незаконних торговців.

Хто ще може бути у списку на обмін

Офіційно жодна зі сторін не підтвердила обмін. Проте і західні, і російські ЗМІ повідомляють, що Москва звільнить засуджених опозиціонерів Володимира Кара-Мурзу та Іллю Яшина. Також у списках може бути громадянин Німеччини та Росії Кевін Лік, засуджений за державну зраду, активістки Ліля Чанишева та Ксенія Фадєєва, художник Саша Скочиленко.

Очікується, що Білорусь звільнить німця Ріко Крігера. Його засудили до страти у Білорусі, але нещодавно самопроголошений президент Олександр Лукашенко помилував ув'язненого.

США зі свого боку можуть звільнити росіянина Олександра Винника, засудженого за управління біржею криптовалют BTC-e. Також можуть бути звільнені незаконні торговці Максим Марченко, Владислава Клюшин та Вадима Конощенок.

У мережі повідомляють, що до Росії вже повернулося подружжя Артем та Анна Дульцеві, які були засуджені у Словенії за шпигунство.

Детальніше про можливий обмін та кого можуть ще обміняти - у нашому матеріалі.