Росія звільнила з полону 10 іноземних бійців ЗСУ: деталі

Росія звільнила з полону 10 іноземних військових. Звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними ЗМІ, з полону повернулися громадяни США, Великобританії, Швеції, Хорватії та Марокко. У Саудівській Аравії заявляють, що літак з військовополоненими приземлився на території королівства у середу, 21 вересня.
Оновлено на 19:25
За даними Saudi Press Agency (SPA), звільнено п'ять британських громадян, один марокканець, один швед, один хорват і два американці. Наслідний принц Саудівської Аравії був у прямому контакті з Кремлем та Україною в рамках цієї угоди. Іноземних громадян відправлять на батьківщину.
Як пише Al Arabiya, наразі тривають зусилля щодо обміну 50 українців на 200 росіян. У тому числі, за словами джерел, у списку може бути Віктор Медведчук - один із близьких союзників президента Росії Володимира Путіна.
Поки що невідомо, чи є сьогоднішнє звільнення полонених частиною цієї конкретної угоди.
Нагадаємо, нещодавно лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна та РФ домовилися про обмін 200 полонених.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні російських полонених менше, ніж у Росії.
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