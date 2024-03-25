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Росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні, - посол США у Британії

Понеділок 25 березня 2024 09:09
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Росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні, - посол США у Британії Фото: посол США у Великій Британії Джейн Гартлі (flickr.com/usembassylondon)
Автор: Валерія Поліщук

Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі попереджає, що Росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Водночас посол "оптимістично налаштована" щодо того, що США виділять більше коштів для України, але "будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, я думаю, помиляється".

"Я була послом [у Франції та Монако] 2014 року і бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це все для Росії". Демократія, я думаю, поставлена на карту. Тому ми повинні підтримати Україну", - підкреслила вона.

Гартлі додала, що "це важкі дні", після того як її запитали, чи не відчуває вона атмосферу, "майже порівнянну" з тією, що востаннє спостерігалася перед Другою світовою війною.

"Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", - заявила посол.

Питання допомоги Україні від США

Раніше повідомлялося, що Конгрес США вже кілька місяців не може надати нове фінансування допомоги Україні.

Законопроєкт про 60 млрд доларів на військову та фінансову допомогу нашій країні нещодавно пройшов Сенат. Але його відмовляється розглядати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон обіцяв, що питання допомоги Україні в Конгресі візьмуться одразу після голосування за бюджет.

Голова Комітету Палати представників США із закордонних справ Майкл Маккол заявляв, що голосування про допомогу для України винесуть після великодніх свят, які відбудуться наприкінці березня.

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