Россия не остановится, если выиграет войну в Украине, - посол США в Британии

Посол США в Великобритании Джейн Хартли предупреждает, что Россия не остановится, если выиграет войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В то же время посол "оптимистично настроена" в отношении того, что США выделят больше средств для Украины, но "любой, кто думает, что Россия может остановиться после этого, я думаю, ошибается".

"Я была послом [во Франции и Монако] в 2014 году и видела, что произошло в Крыму. Я не знаю, почему кто-то может сказать: "О, это все для России". Демократия, я думаю, поставлена на карту. Поэтому мы должны поддержать Украину", - подчеркнула она.

Хартли добавила, что "это трудные дни", после того как ее спросили, не ощущает ли она атмосферу, "почти сравнимую" с той, что в последний раз наблюдалась перед Второй мировой войной.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы Украина оставалась сильной демократией и чтобы Россия проиграла эту войну", - заявила посол.

Вопрос о помощи Украине от США

Ранее сообщалось, что Конгресс США уже несколько месяцев не может предоставить новое финансирование помощи Украине.

Законопроект о 60 млрд долларов на военную и финансовую помощь в нашей стране недавно прошел Сенат. Но его отказывается рассматривать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что вопросы помощи Украине в Конгрессе возьмутся сразу после голосования за бюджет.

Глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявлял, что голосование о помощи для Украины вынесут после пасхальных праздников, которые состояться в конце марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.