Росія зруйнувала сотні українських церков та понад 60 музеїв і галерей, - Зеленський

Так, серед останніх випадків - атака ракетами С-300 по Куп'янську Харківської області, де було зруйновано краєзнавчий музей та прилеглі будинки, загинули двоє жінок. Ще десять людей були поранені.

"Загалом понад 60 музеїв і галерей у різних областях нашої країни так само зруйновані або пошкоджені окупантом", - сказав Зеленський.

А в селі Кізомис в Херсонській області загарбники завдали удару по церкві.

"Православний храм… Керованою авіабомбою. Тобто російські військові знали, що саме вони знищують. Ця церква стала однією з уже сотень розбитих російськими ударами церков і молитовних будинків", - сказав Зеленський.