Россия разрушила сотни украинских церквей и более 60 музеев и галерей, - Зеленский

Так, среди последних случаев – атака ракетами С-300 по Купянску Харьковской области, где был разрушен краеведческий музей и близлежащие дома, погибли две женщины. Еще десять человек были ранены.

"В общей сложности более 60 музеев и галерей в разных областях нашей страны также разрушены или повреждены оккупантом", - сказал Зеленский.

А в селе Кизомис в Херсонской области захватчики нанесли удар по церкви.

"Православный храм… Управляемой авиабомбой. То есть российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых российскими ударами церквей и молитвенных домов", - сказал Зеленский.