Росія зруйнувала сотні українських церков та понад 60 музеїв і галерей, - Зеленський
З початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала сотні церков, а також понад 60 музеїв та галерей в Україні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його звернення.
Так, серед останніх випадків - атака ракетами С-300 по Куп'янську Харківської області, де було зруйновано краєзнавчий музей та прилеглі будинки, загинули двоє жінок. Ще десять людей були поранені.
"Загалом понад 60 музеїв і галерей у різних областях нашої країни так само зруйновані або пошкоджені окупантом", - сказав Зеленський.
А в селі Кізомис в Херсонській області загарбники завдали удару по церкві.
"Православний храм… Керованою авіабомбою. Тобто російські військові знали, що саме вони знищують. Ця церква стала однією з уже сотень розбитих російськими ударами церков і молитовних будинків", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно ISW писало, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю, намагаючись дискредитувати Україну на міжнародній арені та використовує інформаційні операції про релігію для досягнення військових цілей, незважаючи на те, що сама робить грубі порушення свободи віросповідання на окупованій Україні.
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