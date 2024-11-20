Россия сделала "план разделения Украины" и может предложить его США, - СМИ

Минобороны России разработало прогноз развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, предусматривающий ликвидацию Украины и ее раздел на части. Этот план Москва может по дипломатическим каналам передать США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина" .

По информации источников "Интерфакс-Украина" в разведывательном сообществе, план, предусматривающий раздел Украины на три части, могут донести до новой администрации США через правительства и представителей иностранных государств.

Как выглядит план России

Первая часть, согласно российскому плану, так называемые "новые регионы России". Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области и Крыму с Севастополем, которые должны официально стать частью РФ. На этом Москва сосредоточена сегодня.

Вторая часть, по данным источников агентства, - "пророссийское государственное образование". Речь идет о формировании "государства" с пророссийскими властями на территориях Киева, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областей.

Это "государственное формирование" откажется от европейской и евроатлантической интеграции, а также согласится на российское военное присутствие, по примеру Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Третья часть - "спорные территории" на западе Украины. Речь идет о Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях, которые Кремль планирует разделить с соседними Венгрией, Польшей и Румынией.

Прогноз России к 2045 году

Как отмечает агентство, россияне в своем прогнозе выделили четыре основных сценария развития международных процессов. В частности, Кремль выделил для себя два неблагоприятных сценария - "Доминирование США и Запада" и "Приобретение Китаем статуса ведущего государства мира". Они могут возникнуть в случае проигрыша России или заморозки войны с Украиной.

Благоприятны для Москвы сценарии - "Формирование многополярного мира и разделение ведущими актерами сфер влияния" и "Регионализация/хаотизация". Они предполагают победу России в войне с Украиной.