Росія зробила перші ядерні боєголовки для суперторпеди "Посейдон", - ЗМІ

"Перші боєкомплекти "Посейдона" виготовлені, найближчим часом їх отримає підводний човен "Білгород", - заявило неназване джерело в російському Міноборони.

При цьому повідомляється, що роздільні випробування основних вузлів "Посейдона", включаючи ядерну енергетичну установку, начебто успішно завершені.

Зазначимо, що РФ говорила про створення "Посейдона" багато років. Деякі західні країни не вірили у його існування.

Проте 2015 року російський диктатор Володимир Путін підтвердив розробку цієї зброї. Носієм суперторпеди є підводний човен "Білгород". За російськими даними, її вдосконалили, щоби працювати на глибинах, на які не можуть опуститися човни НАТО. Вона може провести під водою 120 днів.

Концепція "Посейдона" вважається зразком нової війни. Торпеда із ядерною боєголовкою може проходити під хвилями 10 тисяч кілометрів. Вирізаючись у узбережжя, вона нібито може викликати радіоактивне цунамі, а хвиля - стерти з землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес.

Нагадаємо, у липні минулого року в Росії заявили, що атомний підводний ракетоносець "Бєлгород" вже передали у використання флоту.

Раніше РБК-Україна розповідала, що відомо про російську торпеду "Посейдон", яку боїться НАТО.

Крім того, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що Росію чекатимуть "серйозні наслідки", якщо вона вирішить застосувати ядерну зброю.

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