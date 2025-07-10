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Росія зранку знову запустила дрони: кілька груп летять в бік Київщини

Четвер 10 липня 2025 10:40
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Росія зранку знову запустила дрони: кілька груп летять в бік Київщини Фото: Росія зранку знову запустила дрони (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні зранку, 10 липня, лише через кілька годин після завершення масованої нічної атаки знову запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Більшість "Шахедів" рухається у напрямку Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, ударні дрони залетіли в повітряний простір України через Чернігівську область. Наразі групи ворожих безпілотників рухаються повз Прилуки та Остер у напрямку Київської області.

На фоні загрози ударних дронів повітряну тривогу оголосили у Чернігівській, Київській та Полтавській областях.

Росія зранку знову запустила дрони: кілька груп летять в бік Київщини

Нічний обстріл України 10 липня

Росіяни сьогодні вночі, 10 липня, масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожого удару став Київ. Росіяни запустили в напрямку столиці дронів-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі і не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському. Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, двоє загинули.

Через наслідки обстрілу у Києві перекрито кілька вулиць, також введені обмеження у русі громадського транспорту.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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