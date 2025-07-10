Россия утром снова запустила дроны: несколько групп летят в сторону Киевской области

Войска РФ сегодня утром, 10 июля, всего через несколько часов после завершения массированной ночной атаки снова запустила ударные беспилотники с северного направления. Большинство "Шахедов" движется в направлении Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

На фоне угрозы ударных дронов воздушную тревогу объявили в Черниговской, Киевской и Полтавской областях.

По данным Воздушных сил, ударные дроны залетели в воздушное пространство Украины через Черниговскую область. Сейчас группы вражеских беспилотников движутся мимо Прилуки и Остер в направлении Киевской области.

Ночной обстрел Украины 10 июля

Россияне сегодня ночью, 10 июля, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеского удара стал Киев. Россияне запустили в направлении столицы дронов-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города. В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском. Также по последним данным известно, что в городе пострадали 16 человек, двое погибли.

Из-за последствий обстрела в Киеве перекрыто несколько улиц, также введены ограничения в движении общественного транспорта.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

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