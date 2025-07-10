ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия утром снова запустила дроны: несколько групп летят в сторону Киевской области

Четверг 10 июля 2025 10:40
UA EN RU
Россия утром снова запустила дроны: несколько групп летят в сторону Киевской области Фото: Россия с утра снова запустила дроны (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня утром, 10 июля, всего через несколько часов после завершения массированной ночной атаки снова запустила ударные беспилотники с северного направления. Большинство "Шахедов" движется в направлении Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил, ударные дроны залетели в воздушное пространство Украины через Черниговскую область. Сейчас группы вражеских беспилотников движутся мимо Прилуки и Остер в направлении Киевской области.

На фоне угрозы ударных дронов воздушную тревогу объявили в Черниговской, Киевской и Полтавской областях.

Россия утром снова запустила дроны: несколько групп летят в сторону Киевской области

Ночной обстрел Украины 10 июля

Россияне сегодня ночью, 10 июля, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеского удара стал Киев. Россияне запустили в направлении столицы дронов-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города. В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском. Также по последним данным известно, что в городе пострадали 16 человек, двое погибли.

Из-за последствий обстрела в Киеве перекрыто несколько улиц, также введены ограничения в движении общественного транспорта.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Дрони
Новости
В результате российского обстрела Киева погибли два человека, - КГВА
В результате российского обстрела Киева погибли два человека, - КГВА
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом