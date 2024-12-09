Росія зранку запустила по Україні декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько п'ятої години ранку. Тоді росіяни запустили декілька груп у напрямку Чернігівської та Сумської областей. Безпілотники рухались у напрямку Полтавської та Харківської області.

Пізніше РФ запустила ще групу "Шахедів" з півдня у напрямку Запорізької області.

Наразі ворожі дрони помічено:

на межі Сумщини і Полтавщини, курс - південний/південно-східний;

на північному заході Харківщини, курс - південно-східний;

на південному сході Черкащини, курс - північно-західний;

на півночі Запорізької області, курс - північний;

БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс - північний.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу