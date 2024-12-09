Россия утром запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Ранее мы писали о том, что в ночь на 9 декабря Российская Федерация запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.

Кроме того, мы писали, что Российская Федерация за три месяца осени этого года запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем осенью 2023 года.

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