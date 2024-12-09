Росія зранку запустила по Україні декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу
Російська Федерація вранці понеділка, 9 грудня, знову запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько п'ятої години ранку. Тоді росіяни запустили декілька груп у напрямку Чернігівської та Сумської областей. Безпілотники рухались у напрямку Полтавської та Харківської області.
Пізніше РФ запустила ще групу "Шахедів" з півдня у напрямку Запорізької області.
Наразі ворожі дрони помічено:
- на межі Сумщини і Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
- на північному заході Харківщини, курс - південно-східний;
- на південному сході Черкащини, курс - північно-західний;
- на півночі Запорізької області, курс - північний;
- БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс - північний.
Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.
Де оголошено тривогу
Обстріли України
Раніше ми писали про те, що у ніч на 9 грудня Російська Федерація запустила проти України дві ракети, а також 37 дронів. Протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях.
Окрім цього ми писали, що Російська Федерація за три місяці осені цього року запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це вчетверо більше, ніж восени 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.