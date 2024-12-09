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Росія зранку запустила по Україні декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу

Понеділок 09 грудня 2024 09:31
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Росія зранку запустила по Україні декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу Ілюстративне фото: Росія зранку 9 грудня запустила по Україні декілька груп "Шахедів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вранці понеділка, 9 грудня, знову запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько п'ятої години ранку. Тоді росіяни запустили декілька груп у напрямку Чернігівської та Сумської областей. Безпілотники рухались у напрямку Полтавської та Харківської області.

Пізніше РФ запустила ще групу "Шахедів" з півдня у напрямку Запорізької області.

Наразі ворожі дрони помічено:

  • на межі Сумщини і Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
  • на північному заході Харківщини, курс - південно-східний;
  • на південному сході Черкащини, курс - північно-західний;
  • на півночі Запорізької області, курс - північний;
  • БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс - північний.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Росія зранку запустила по Україні декілька груп &quot;Шахедів&quot;: де оголошено тривогу

Обстріли України

Раніше ми писали про те, що у ніч на 9 грудня Російська Федерація запустила проти України дві ракети, а також 37 дронів. Протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях.

Окрім цього ми писали, що Російська Федерація за три місяці осені цього року запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це вчетверо більше, ніж восени 2023 року.

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