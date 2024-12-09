Россия утром запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога
Российская Федерация утром понедельника, 9 декабря, снова запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около пяти часов утра. Тогда россияне запустили несколько групп в направлении Черниговской и Сумской областей. Беспилотники двигались в направлении Полтавской и Харьковской области.
Позже РФ запустила еще группу "Шахедов" с юга в направлении Запорожской области.
Сейчас вражеские дроны замечены:
- на границе Сумщины и Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;
- на северо-западе Харьковщины, курс - юго-восточный;
- на юго-востоке Черкасской области, курс - северо-западный;
- на севере Запорожской области, курс - северный;
- БпЛА в центре Днепропетровщины, курс - северный.
Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.
Где объявлена тревога
Обстрелы Украины
Ранее мы писали о том, что в ночь на 9 декабря Российская Федерация запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.
Кроме того, мы писали, что Российская Федерация за три месяца осени этого года запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем осенью 2023 года.
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