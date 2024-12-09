Россия утром запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Российская Федерация утром понедельника, 9 декабря, снова запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около пяти часов утра. Тогда россияне запустили несколько групп в направлении Черниговской и Сумской областей. Беспилотники двигались в направлении Полтавской и Харьковской области.

Позже РФ запустила еще группу "Шахедов" с юга в направлении Запорожской области.

Сейчас вражеские дроны замечены:

на границе Сумщины и Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;

на северо-западе Харьковщины, курс - юго-восточный;

на юго-востоке Черкасской области, курс - северо-западный;

на севере Запорожской области, курс - северный;

БпЛА в центре Днепропетровщины, курс - северный.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.

Где объявлена тревога