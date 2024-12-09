ua en ru
Пн, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия утром запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Понедельник 09 декабря 2024 09:31
UA EN RU
Россия утром запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога Иллюстративное фото: Россия утром 9 декабря запустила по Украине несколько групп "Шахедов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация утром понедельника, 9 декабря, снова запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около пяти часов утра. Тогда россияне запустили несколько групп в направлении Черниговской и Сумской областей. Беспилотники двигались в направлении Полтавской и Харьковской области.

Позже РФ запустила еще группу "Шахедов" с юга в направлении Запорожской области.

Сейчас вражеские дроны замечены:

  • на границе Сумщины и Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;
  • на северо-западе Харьковщины, курс - юго-восточный;
  • на юго-востоке Черкасской области, курс - северо-западный;
  • на севере Запорожской области, курс - северный;
  • БпЛА в центре Днепропетровщины, курс - северный.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.

Где объявлена тревога

Россия утром запустила по Украине несколько групп &quot;Шахедов&quot;: где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Ранее мы писали о том, что в ночь на 9 декабря Российская Федерация запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.

Кроме того, мы писали, что Российская Федерация за три месяца осени этого года запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем осенью 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов Воздушные силы Украины
NEWS
ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации без полиции, - Клименко
ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации без полиции, - Клименко
DAILY
Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских