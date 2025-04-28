Росія зранку запустила декілька груп "Шахедів": де в Україні оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 06:00 понеділка декілька груп дронів було помічено у Харківській області, у напрямку Сумської. Через деякий час "Шахеди" змінили курс ц були помічені у Полтавській області.

Станом на 08:00 дрони відстежуються у Чернігівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Також група дронів рухається у напрямку Черкаської області.

Оновлено о 09:05.

Повітряні сили попередили про рух дронів у Черкаській області курсом на Смілу та Золотоношу.

А також про те, що районі міста Суми також помічено ворожі безпілотники.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. В Україні діє заборона на зйомку роботи сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу