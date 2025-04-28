Росія зранку запустила декілька груп "Шахедів": де в Україні оголошено тривогу

Російська Федерація ввечері вранці, 28 квітня, запустила по території України декілька груп ударних дронів. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 06:00 понеділка декілька груп дронів було помічено у Харківській області, у напрямку Сумської. Через деякий час "Шахеди" змінили курс ц були помічені у Полтавській області.
Станом на 08:00 дрони відстежуються у Чернігівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Також група дронів рухається у напрямку Черкаської області.
Оновлено о 09:05.
Повітряні сили попередили про рух дронів у Черкаській області курсом на Смілу та Золотоношу.
А також про те, що районі міста Суми також помічено ворожі безпілотники.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. В Україні діє заборона на зйомку роботи сил протиповітряної оборони.
У ніч на неділю, 27 квітня, російські терористи знову здійснили атаку на Україну, випустивши 149 дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 57 з них, а ще понад 60 були втрачені в різних локаціях.
Внаслідок цього нападу серйозні руйнування сталися у Дніпропетровській області. У Дніпрі були розбиті вітрини магазинів, а в багатьох будинках вибиті вікна. У кількох районах безпілотники завдали шкоди місцевим підприємствам.
У Павлограді безпілотники пошкодили житлові будинки, є загиблий і поранена.
Також росіяни атакували ударними дронами Житомир. У місті зазнали пошкоджень будинки та господарчі споруди, виникли масштабні пожежі.
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