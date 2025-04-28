Россия утром запустила несколько групп "Шахедов": где в Украине объявлена тревога

Российская Федерация вечером утром, 28 апреля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 06:00 понедельника несколько групп дронов было замечено в Харьковской области, в направлении Сумской. Через некоторое время "Шахеды" изменили курс и были замечены в Полтавской области.
По состоянию на 08:00 дроны отслеживаются в Черниговской, Днепропетровской и Полтавской областях. Также группа дронов движется в направлении Черкасской области.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. В Украине действует запрет на съемку работы сил противовоздушной обороны.
В ночь на воскресенье, 27 апреля, российские террористы снова совершили атаку на Украину, выпустив 149 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 57 из них, а еще более 60 были потеряны в разных локациях.
Вследствие этого нападения серьезные разрушения произошли в Днепропетровской области. В Днепре были разбиты витрины магазинов, а во многих домах выбиты окна. В нескольких районах беспилотники нанесли ущерб местным предприятиям.
В Павлограде беспилотники повредили жилые дома, есть погибший и раненый.
Также россияне атаковали ударными дронами Житомир. В городе получили повреждения дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары.
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