Россия утром запустила несколько групп "Шахедов": где в Украине объявлена тревога

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 06:00 понедельника несколько групп дронов было замечено в Харьковской области, в направлении Сумской. Через некоторое время "Шахеды" изменили курс и были замечены в Полтавской области.

По состоянию на 08:00 дроны отслеживаются в Черниговской, Днепропетровской и Полтавской областях. Также группа дронов движется в направлении Черкасской области.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. В Украине действует запрет на съемку работы сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога