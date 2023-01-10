Россия сосредоточила у Соледара лучшие подразделения "Вагнера", - Череватый

Российские оккупанты за последние сутки совершили 86 обстрелов Соледара и его окрестностей. Там шли самые жестокие бои.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"За сутки было 86 обстрелов Соледара и его окрестностей. Там шли самые жестокие бои", - заявил Череватый.

По его словам, вокруг Соледара сосредоточены лучшие подразделения ППК "Вагнер". В их состав входят не бывшие заключенные, а профессиональные военные и спецназовцы, выполнявшие задачи в Сирии, Ливии и других горячих точках.

Как сообщалось, в ближайшее время украинские военные ожидали, что российские кафиры активизируют наступательные действия в районе Соледара Донецкой области. Этому явно способствует морозная погода.

Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр 8 января заявила, что на Донбассе ситуация сложная. Российские кафиры всеми возможными способами пытаются выйти на границы Донецкой области или одержать какую-то "победу", захватив хотя бы какой-нибудь населенный пункт.

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