Росія знову запустила по Україні "Шахеди": де є загроза

Російські окупанти сьогодні, 31 жовтня, увечері запустили Україною дрони-камікадзе "Шахед". Тривогу оголосили у кількох регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram .
Станом на 18:45 тривогу оголосили у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Повітряні сили попереджали, що ворожі дрони помітили в Сумській області, вони летять на захід, а також у бік Полтавської області.
При цьому "Шахеди" літають на кордоні Полтавської та Дніпропетровської областей, курс південний.
Оновлено 20:04
Ворожі безпілотники вже помітили:
Нагадаємо, російські окупанти щодня використовують свої дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні.
Зокрема, цього тижня вибухи через атаки безпілотників неодноразово лунали в Києві. Було відомо, що у столиці падали уламки.
Також минулого тижня через російський удар дроном по багатоповерхівці в Києві загинула дівчинка 2009 року народження .
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