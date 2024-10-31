Росія знову запустила по Україні "Шахеди": де є загроза

Станом на 18:45 тривогу оголосили у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Повітряні сили попереджали, що ворожі дрони помітили в Сумській області, вони летять на захід, а також у бік Полтавської області.

При цьому "Шахеди" літають на кордоні Полтавської та Дніпропетровської областей, курс південний.

Оновлено 20:04

Ворожі безпілотники вже помітили: