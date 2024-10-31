Россия снова запустила по Украине "Шахеды": где есть угроза

По состоянию на 18:45 тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Воздушные силы предупреждали, что вражеские дроны заметили в Сумской области, они летят на запад, а также в сторону Полтавской области.

При этом "Шахеды" летают на границе Полтавской и Днепропетровской областей, курс южный.