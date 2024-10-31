Россия снова запустила по Украине "Шахеды": где есть угроза

Российские оккупанты сегодня, 31 октября, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Тревогу объявили в нескольких регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По состоянию на 18:45 тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Воздушные силы предупреждали, что вражеские дроны заметили в Сумской области, они летят на запад, а также в сторону Полтавской области.
При этом "Шахеды" летают на границе Полтавской и Днепропетровской областей, курс южный.
Напомним, российские оккупанты ежедневно используют свои дроны-камикадзе "Шахед" для ударов по Украине.
В частности, на этой неделе взрывы из-за атак беспилотников неоднократно звучали в Киеве. Было известно, что в столице падали обломки.
Также на прошлой неделе из-за российского удара дроном по многоэтажке в Киеве погибла девочка 2009 года рождения.
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