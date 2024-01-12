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Росія знову запустила "Шахеди". Де в Україні попереджають про небезпеку

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері п'ятниці, 12 січня, в черговий раз запустила по території України безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили в Telegram.

Як повідомили у Повітряних силах, цього разу росіяни запустили безпілотники з півночі України. Станом на 21:25 повітряну тривогу вже оголошено у Сумській та Харківській областях.

"Сумська область - ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних безпілотників типу "Shahed"", - пишуть Повітряні сили.

Що стосується Харківської області, то там небезпека через активність ворожої авіації на кордоні.

Оновлено о 21:35.

Повітряні тривоги поширились ни Чернігівську та Донецьку області.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Тривога 12 січня

Сьогодні в Україні вже оголошували про небезпеку. Українців попереджали про загрозу балістичного удару.

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