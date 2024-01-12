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Россия снова запустила "Шахеды". Где в Украине предупреждают об опасности

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером пятницы, 12 января, в очередной раз запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы в Telegram.

Как сообщили в воздушных силах, на этот раз россияне запустили беспилотники с севера Украины. По состоянию на 21:25 воздушная тревога уже объявлена в Сумской и Харьковской областях.

"Сумская область – ракетная опасность! Угроза применения врагом ударных беспилотников типа "Shahed"", - пишут Воздушные силы.

Что касается Харьковской области, то там опасность из-за активности вражеской авиации на границе.

Обновлено в 21:35.

Воздушные тревоги распространились на Черниговскую и Донецкую области.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Тревога 12 января

Сегодня в Украине уже объявляли об опасности. Украинцев предупреждали об угрозе баллистического удара.

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