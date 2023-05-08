Россия снова заблокировала "зерновую инициативу": инспекцию не могут пройти 90 судов
Россия в очередной раз отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Страна-агрессор фактически остановила "зерновую инициативу". Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Отмечается, что деструктивная политика РФ делает невозможным составление инспекционного плана согласно процедурам Совместного координационного центра, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход.
Сообщается, что по состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 - это суда, которые идут под загрузку.
При этом инспекции как входящего, так и выходного флота приостановлены.
К тому же экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн.
"Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции", - добавляют в министерстве.
Напомним, 5 мая в ООН сообщили, что в Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов "зернового коридора".
Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не ищет заинтересованности РФ в продлении "зернового соглашения", а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.
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