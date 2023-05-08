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Россия снова заблокировала "зерновую инициативу": инспекцию не могут пройти 90 судов

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Понедельник 08 мая 2023 14:32
Россия снова заблокировала "зерновую инициативу": инспекцию не могут пройти 90 судов Иллюстративное фото: Россия снова заблокировала "зерновую инициативу" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия в очередной раз отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Страна-агрессор фактически остановила "зерновую инициативу". Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что деструктивная политика РФ делает невозможным составление инспекционного плана согласно процедурам Совместного координационного центра, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход.

Сообщается, что по состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 - это суда, которые идут под загрузку.

При этом инспекции как входящего, так и выходного флота приостановлены.

К тому же экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн.

"Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции", - добавляют в министерстве.

Напомним, 5 мая в ООН сообщили, что в Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов "зернового коридора".

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не ищет заинтересованности РФ в продлении "зернового соглашения", а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.

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