Росія знову вивела ракетоносій у Чорне море: який можливий залп

Станом на 06:00 в акваторії Чорного моря зафіксовано 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.

Тим часом в Азовському морі судна росіян відсутні, однак у Середземному морі зафіксовано 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 одиниць.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.