Россия снова вывела ракетоноситель в Черное море: какой возможен залп

Утром, 31 января, Российская Федерация вывела носитель крылатых ракет типа "Калибр" в Черное море. Теперь для Украины снова есть угроза обстрела оттуда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
По состоянию на 06:00 в акватории Черного моря зафиксировано 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.
Между тем в Азовском море суда россиян отсутствуют, однако в Средиземном море зафиксировано 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 единиц.
Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.
Напомним, что ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне отказались от ремонта военных кораблей на мощностях в Крыму, поскольку боятся возможности украинских ударов.
Он напомнил о том, что Украина уничтожила корабль "Циклон" в Севастопольской бухте, нанесла два удара по подводной лодке "Ростов-на-Дону", а также ударила по кораблю "Аскольд" в Керчи.
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