Росія знову вдарила по Південному мосту: метро в Києві працює з обмеженнями на двох лініях
Через нічну атаку на Київ 27 жовтня пошкоджено Південний міст і наземну інфраструктуру метро. Зелена і червона лінії працюють частково, дві станції тимчасово зачинені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, Київську міську військову адміністрацію та Київську міську державну адміністрацію.
Червона лінія
Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" і "Дарниця". Станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені для пасажирів.
Зелена лінія
Поїзди курсують лише підземними ділянками:
- "Сирець" - "Видубичі";
- "Осокорки" - "Червоний хутір".
Рух поїздів через Південний міст тимчасово призупинено.
Рух автотранспорту Південним мостом також обмежено. На місці працюють фахівці, про відновлення звичного графіка метро в КМДА повідомлять додатково.
Південний міст пошкоджують не вперше. Після атаки 22 жовтня на ньому так само постраждала інфраструктура метро, зелена лінія кілька годин працювала двома ділянками, а рух автотранспорту з правого на лівий берег обмежували.
Цієї ночі Росія двічі атакувала Київ балістикою. Увечері 26 жовтня ракети влучили в корпус університету, гуртожитки і житлові будинки в Деснянському районі, загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали. Під час другої атаки у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю.