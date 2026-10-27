Росія знову вдарила по Південному мосту: метро в Києві працює з обмеженнями на двох лініях

Через нічну атаку на Київ 27 жовтня пошкоджено Південний міст і наземну інфраструктуру метро. Зелена і червона лінії працюють частково, дві станції тимчасово зачинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, Київську міську військову адміністрацію та Київську міську державну адміністрацію .

Рух автотранспорту Південним мостом також обмежено. На місці працюють фахівці, про відновлення звичного графіка метро в КМДА повідомлять додатково.

Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" і "Дарниця" . Станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені для пасажирів.

Південний міст пошкоджують не вперше. Після атаки 22 жовтня на ньому так само постраждала інфраструктура метро, зелена лінія кілька годин працювала двома ділянками, а рух автотранспорту з правого на лівий берег обмежували.

Цієї ночі Росія двічі атакувала Київ балістикою. Увечері 26 жовтня ракети влучили в корпус університету, гуртожитки і житлові будинки в Деснянському районі, загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали. Під час другої атаки у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю.