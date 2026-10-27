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Россия снова ударила по Южному мосту: метро в Киеве работает с ограничениями на двух линиях

05:18 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия снова ударила по Южному мосту: метро в Киеве работает с ограничениями на двух линиях Фото: после попадания в Южный мост зеленая ветка метро в Киеве работает частично (Getty Images)
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Из-за ночной атаки на Киев 27 октября поврежден Южный мост и наземная инфраструктура метро. Зеленая и красная линии работают частично, две станции временно закрыты.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, Киевская городская военная администрация и Киевская городская государственная администрация.

Красная линия

Поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Дарница". Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для пассажиров.

Зеленая линия

Поезда курсируют только по подземным участкам:

  • "Сырец" - "Выдубичи" ;
  • "Осокорки" - "Красный хутор".

Движение поездов через Южный мост временно приостановлено.

Движение автотранспорта по Южному мосту также ограничено. На месте работают специалисты, о восстановлении привычного графика метро в КГГА сообщат дополнительно.

Южный мост повреждают не в первый раз. После атаки 22 октября на нем также пострадала инфраструктура метро, зеленая линия несколько часов работала двумя участками, а движение автотранспорта с правого на левый берег ограничивали.

Этой ночью Россия дважды атаковала Киев баллистикой. Вечером 26 октября ракеты попали в корпус университета, общежития и жилые дома в Деснянском районе, погиб человек, еще не менее 10 пострадали. Во время второй атаки в Подольском районе ракета попала в административное здание.

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