Росія знову ударила по заводу з іноземними інвестиціями на Житомирщині, зайнялася пожежа

Окупанти вчергове атакували підприємство у Житомирській області. На місці удару почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Telegram.
Росіяни атакували завод з іноземними інвестиціями в Житомирі.
"Росія продовжує свій терор, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Сьогодні ворог вкотре завдав удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів", - заявив він.
Як каже чиновник, цього разу обійшлося без жертв та постраждалих.
Бунечко додав, що на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які:
За даними місцевих пабліків, приліт стався по заводу Kromberg & Schubert. На місці удару виникла сильна пожежа.
Інформацію про це компанія Kromberg & Schubert Zhytomyr поки не коментувала.
9 серпня РФ атакувала німецький завод Kromberg & Schubert на Житомирщині. На ньому виготовляються електричні кабельні системи для автомобілів світових марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche).
Виробничі потужності та інфраструктура підприємства отримали значні пошкодження. Тому компанія оголосила про тимчасову зупинку діяльності на невизначений термін.
Раніше РБК-Україна писало, що 22 вересня окупанти знову вдарили по "Сніжній панді". Складський комплекс компанії повністю знищено.
Також повідомлялося, що 1 липня Росія завдала ракетного удару по заводу "Сніжна панда" на Одещині. Внаслідок атаки була знищена частина виробничо-складських приміщень.