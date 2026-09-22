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Росія знову ударила по заводу з іноземними інвестиціями на Житомирщині, зайнялася пожежа

20:24 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Росія атакувала підприємство на Житомирщині (t.me/zhytomyrskaODA)

Окупанти вчергове атакували підприємство у Житомирській області. На місці удару почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Telegram.

Росія била по заводу на Житомирщині

Росіяни атакували завод з іноземними інвестиціями в Житомирі.

"Росія продовжує свій терор, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Сьогодні ворог вкотре завдав удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів", - заявив він.

Як каже чиновник, цього разу обійшлося без жертв та постраждалих.

Бунечко додав, що на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які:

  • долають наслідки обстрілу,
  • фіксують черговий злочин окупантів.

Kromberg & Schubert Zhytomyr пошкоджено

За даними місцевих пабліків, приліт стався по заводу Kromberg & Schubert. На місці удару виникла сильна пожежа.

Інформацію про це компанія Kromberg & Schubert Zhytomyr поки не коментувала.

Попередня атака

9 серпня РФ атакувала німецький завод Kromberg & Schubert на Житомирщині. На ньому виготовляються електричні кабельні системи для автомобілів світових марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche).

Виробничі потужності та інфраструктура підприємства отримали значні пошкодження. Тому компанія оголосила про тимчасову зупинку діяльності на невизначений термін.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 вересня окупанти знову вдарили по "Сніжній панді". Складський комплекс компанії повністю знищено.

Також повідомлялося, що 1 липня Росія завдала ракетного удару по заводу "Сніжна панда" на Одещині. Внаслідок атаки була знищена частина виробничо-складських приміщень.

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