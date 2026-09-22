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Россия снова ударила по заводу с иностранными инвестициями на Житомирщине, начался пожар

20:24 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Россия атаковала предприятие в Житомирской области (t.me/zhytomyrskaODA)

Оккупанты в очередной раз атаковали предприятие в Житомирской области. На месте удара начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

Россия била по заводу в Житомирской области

Россияне атаковали завод с иностранными инвестициями в Житомире.

"Россия продолжает свой террор, нанося удары по гражданской инфраструктуре Житомирщины. Сегодня враг в очередной раз нанес удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской громаде, которое уже подвергалось обстрелам", - заявил он.

Как говорит чиновник, в этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Бунечко добавил, что на объекте работают экстренные службы и специалисты, которые:

  • преодолевают последствия обстрела,
  • фиксируют очередное преступление оккупантов.

Kromberg & Schubert Zhytomyr поврежден

По данным местных пабликов, прилет произошел по заводу Kromberg & Schubert. На месте удара возник сильный пожар.

Информацию об этом компания Kromberg & Schubert Zhytomyr пока не комментировала.

Предыдущая атака

9 августа РФ атаковала немецкий завод Kromberg & Schubert Житомирской области. На нем производятся электрические кабельные системы для автомобилей мировых марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche).

Производственные мощности и инфраструктура предприятия получили серьезные повреждения. Поэтому компания объявила о временной остановке деятельности на неопределенный срок.

Ранее РБК-Украина писало, что 22 сентября оккупанты снова ударили по "Снежной панди". Складской комплекс компании полностью уничтожен.

Также сообщалось, что 1 июля Россия нанесла ракетный удар по заводу "Снежная панда" в Одесской области. В результате атаки была уничтожена часть производственно-складских помещений.

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