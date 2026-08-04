Росія знову провокувала Польщу, перехоплено літак-розвідник

Польща перехопила російський літак

За даними міністра, російська провокація сталася вранці 4 серпня.

Пара польських літаків перехопила російський літак за 56 км на північний захід від Кошаліна, що у Західнопоморському воєводстві.

"Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність та готовність оборонних систем Альянсу", - каже Косіняк-Камиш.

Росія провокує Польщу

Раніше РБК-Україна писало, що 3 серпня польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем. Транспондер у нього було вимкнуто.

Крім того, 31 липня літак радіоелектронної розвідки Іл-20 РФ летів над Балтійським морем без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Також два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня.