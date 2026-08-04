UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія знову провокувала Польщу, перехоплено літак-розвідник

19:33 04.08.2026 Вт
1 хв
Це другий подібний інцидент за два дні
aimg Олена Бджола
Фото: російський літак-розвідник Іл-20 (x.com/KosiniakKamysz)

Польські винищувачі перехопили ще один російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша у Х.

Польща перехопила російський літак

За даними міністра, російська провокація сталася вранці 4 серпня.

Пара польських літаків перехопила російський літак за 56 км на північний захід від Кошаліна, що у Західнопоморському воєводстві.

"Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність та готовність оборонних систем Альянсу", - каже Косіняк-Камиш.

Росія провокує Польщу

Раніше РБК-Україна писало, що 3 серпня польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем. Транспондер у нього було вимкнуто.

Крім того, 31 липня літак радіоелектронної розвідки Іл-20 РФ летів над Балтійським морем без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Також два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня.

А 14 липня російський літак-розвідник Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПольщаРосійська ФедераціяБалтійське море