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Росія знову під ударом безпілотників: у Рязані горить НПЗ

П'ятниця 23 травня 2025 03:20
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Росія знову під ударом безпілотників: у Рязані горить НПЗ Ілюстративне фото: Росію продовжують атакувати ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 23 травня, Російську Федерацію знову масштабно атакують ударні безпілотники. У низці регіонів чути вибухи через роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс NASA, губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, мера Москви Сергія Собяніна та російські пабліки.

Проліт та вибухи через удари дронів цієї ночі фіксуються в окремих районах Москви, Тулі, Рязані, а також у Липецькій області.

Московська область

Близько першої ночі, мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про збиття російською ППО шістьох безпілотників, що летіли на Москву.

О 02:41 Собянін зазначив, що військові збили ще три дрона, які рухалися в напрямку Москви. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

За словами очевидців, вибухи було чути в московському районі Троїцьк і поселення Первомайське.

Тульська область

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що в регіоні зберігається небезпека БПЛА.

"Підрозділи ППО Міноборони Росії відбивають п'ятнадцяту атаку. За останні дві доби знищено 37 безпілотників", - написав він.

Жителі Тули повідомляють про вибухи над містом, працює ППО. У машин спрацьовує сигналізація, у небі видніються уламки збитих безпілотників.

Липецька область

У місті Єлець Липецької області, безпілотники атакували ПАТ "Енергія", що виробляє хімічні джерела струму. Внаслідок падіння уламків, на території підприємства виникла сильна пожежа.

"БПЛА були подавлені в небі над Єльцем. Уламки впали в промисловій зоні, спричинивши загоряння. На місці працюють оперативні служби, триває евакуація людей", - повідомив губернатор Липецької області Артамонов.

Рязанська область

Офіційні повідомлення про атаку дронів на регіон наразі відсутні.

Однак сервіс Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Рязані після удару дрона.

Росія знову під ударом безпілотників: у Рязані горить НПЗРязанський нафтопереробний завод "Роснефти" входить до п'яти найбільших у Росії та постачає паливо, зокрема московський регіон.

У січні та лютому українські військові неодноразово атакували підприємство ударними безпілотниками, через що воно призупиняло переробку нафти.

Минулого року через атаки дронів і проблеми з ремонтом обсяги нафтопереробки в Росії впали до 12-річного мінімуму - 267 млн тонн. Експорт нафтопродуктів скоротився на 9%, до 113,7 млн тонн.

Російський уряд засекретив статистику про випуск бензину і дизельного палива.

Дронова атака по Росії

Росію вже третю добу поспіль атакують ударні безпілотники.

В ніч на 21 травня через роботу сил ППО лунали вибухи у Тульській і Рязанській областях. Призупинялася робота аеропортів Калуги, Тули, Ярославля і Костроми.

Зокрема, в Орловській області дрони атакували Болхівський завод напівпровідникових приладів, що виробляє військову техніку.

В ніч на 22 травня, ударні дрони атакували сім російських областей.

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