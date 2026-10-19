Росія знову масовано атакувала енергетику України: знеструмлення у понад 10 областях

Упродовж минулої доби та вранці російські війська завдали масованого удару дронами та ракетами по цивільній енергетичній та критичній інфраструктурі України. Унаслідок атак є пошкодження та знеструмлення щонайменше в 11 областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та повідомлення прем'єра Сергія Корецького.
За даними НЕК "Укренерго", ворог застосував комбіновану тактику: протягом доби здійснював дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру, а вночі та вранці завдав ракетного удару по низці об'єктів.
Станом на ранок нові знеструмлення та пошкодження зафіксовано у таких регіонах:
Волинська;
Житомирська;
Рівненська;
Тернопільська;
Хмельницька;
Вінницька;
Кіровоградська;
Харківська;
Одеська;
Миколаївська;
Київська.
Там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, енергетики та аварійні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
Як повідомив Корецький, основною ціллю російських обстрілів цієї ночі була саме енергетика, однак під удар потрапили й інші цивільні об'єкти.
Окрім енергоінфраструктури, ворожі ракети та дрони пошкодили:
склади з медикаментами;
залізничні станції;
торгові приміщення;
житлові будинки.
На місцях влучань триває розбір завалів, заміна пошкодженого обладнання та відновлення атакованих об'єктів.