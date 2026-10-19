Росія знову масовано атакувала енергетику України: знеструмлення у понад 10 областях

Наслідки масованих атак на енергооб'єкти

За даними НЕК "Укренерго", ворог застосував комбіновану тактику: протягом доби здійснював дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру, а вночі та вранці завдав ракетного удару по низці об'єктів.

Станом на ранок нові знеструмлення та пошкодження зафіксовано у таких регіонах:

Волинська;

Житомирська;

Рівненська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Вінницька;

Кіровоградська;

Харківська;

Одеська;

Миколаївська;

Київська.

Там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, енергетики та аварійні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Удари по цивільній інфраструктурі та складах із ліками

Як повідомив Корецький, основною ціллю російських обстрілів цієї ночі була саме енергетика, однак під удар потрапили й інші цивільні об'єкти.

Окрім енергоінфраструктури, ворожі ракети та дрони пошкодили:

склади з медикаментами;

залізничні станції;

торгові приміщення;

житлові будинки.

На місцях влучань триває розбір завалів, заміна пошкодженого обладнання та відновлення атакованих об'єктів.