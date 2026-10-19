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Россия снова массированно атаковала энергетику Украины: отключения более чем в 10 областях

11:32 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Украине есть отключение света после обстрела РФ (коллаж РБК-Украина)

За прошедшие сутки и утром российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по гражданской энергетической и критической инфраструктуре Украины. В результате атак повреждены и обесточены по меньшей мере 11 областей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и сообщение премьера Сергея Корецкого.

Последствия массированных атак на энергообъекты

По данным НЭК "Укрэнерго", враг применил комбинированную тактику: в течение суток совершал дроновые атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а ночью и утром нанес ракетный удар по ряду объектов.

По состоянию на утро новые отключения и повреждения зафиксированы в следующих регионах:

  • Волынская;

  • Житомирская;

  • Ровенская;

  • Тернопольская;

  • Хмельницкая;

  • Винницкая;

  • Кировоградская;

  • Харьковская;

  • Одесская;

  • Николаевская;

  • Киевская.

Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, энергетики и аварийные бригады уже начали аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Удары по гражданской инфраструктуре и складам с лекарствами

Как сообщил Корецкий, основной целью российских обстрелов этой ночью была энергетика, однако под удар попали и другие гражданские объекты.

Кроме энергоинфраструктуры, вражеские ракеты и дроны повредили:

склады с медикаментами;

железнодорожные станции;

торговые помещения;

жилые дома.

На местах попаданий идет разбор завалов, замена поврежденного оборудования и восстановление атакуемых объектов.

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