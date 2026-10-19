Россия снова массированно атаковала энергетику Украины: отключения более чем в 10 областях

Последствия массированных атак на энергообъекты

По данным НЭК "Укрэнерго", враг применил комбинированную тактику: в течение суток совершал дроновые атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а ночью и утром нанес ракетный удар по ряду объектов.

По состоянию на утро новые отключения и повреждения зафиксированы в следующих регионах:

Волынская;

Житомирская;

Ровенская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Винницкая;

Кировоградская;

Харьковская;

Одесская;

Николаевская;

Киевская.

Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, энергетики и аварийные бригады уже начали аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Удары по гражданской инфраструктуре и складам с лекарствами

Как сообщил Корецкий, основной целью российских обстрелов этой ночью была энергетика, однако под удар попали и другие гражданские объекты.

Кроме энергоинфраструктуры, вражеские ракеты и дроны повредили:

склады с медикаментами;

железнодорожные станции;

торговые помещения;

жилые дома.

На местах попаданий идет разбор завалов, замена поврежденного оборудования и восстановление атакуемых объектов.