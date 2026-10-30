Росія знову атакувала Дніпро, понад 350 тисяч абонентів залишилися без світла

29 жовтня став для Дніпра одним із найважчих днів. Близько 11-ї ранку російський реактивний дрон влучив у перон залізничного вокзалу, де стояв пасажирський поїзд №866 Дніпро - Запоріжжя. Перед ударом оголосили підвищений рівень небезпеки, але на платформі залишалося багато людей. Загинули щонайменше 14 людей, ще стільки ж поранені.

Того ж дня Росія завдала серії ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі, серед загиблих є діти.

Увечері після нового удару у значній частині Дніпра зникло світло, а в деяких районах і вода. На відео, які поширили місцеві, видно, як після потужного спалаху квартали за секунду поринають у темряву.