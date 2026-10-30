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Росія знову атакувала Дніпро, понад 350 тисяч абонентів залишилися без світла

00:23 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: після атаки РФ на Дніпро понад 350 тисяч абонентів залишилися без світла (Getty Images)

Росія вкотре за 29 жовтня атакувала Дніпро. За попередніми даними, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та довколишніх населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Коли повернуть світло, в ОВА не уточнили.

Щоб місто не залишилося без води, насосні станції водопостачання і водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів.

Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.

29 жовтня став для Дніпра одним із найважчих днів. Близько 11-ї ранку російський реактивний дрон влучив у перон залізничного вокзалу, де стояв пасажирський поїзд №866 Дніпро - Запоріжжя. Перед ударом оголосили підвищений рівень небезпеки, але на платформі залишалося багато людей. Загинули щонайменше 14 людей, ще стільки ж поранені.

Того ж дня Росія завдала серії ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі, серед загиблих є діти.

Увечері після нового удару у значній частині Дніпра зникло світло, а в деяких районах і вода. На відео, які поширили місцеві, видно, як після потужного спалаху квартали за секунду поринають у темряву.

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ДніпроВійна в УкраїніЕнергетики